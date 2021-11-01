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Вперше за часи Незалежності: в Україні запускають серійне виробництво снарядів для підствольних та автоматичних гранатометів

1 листопада, 2021 понедiлок
19:38
Суспільство

В Україні вперше в історії Незалежності розгорнуть серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів

Про це повідомляє сайт держконцерну "Укроборонпром".

"Постановка на серійне виробництво цього боєприпасу знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України. Шосткінський завод "Імпульс" має всі необхідні можливості й компетенції для виробництва та доводить свою здатність забезпечити критичну потребу війська в боєприпасах. Ми прагнемо також досягти провідних позицій нашої держави на світових ринках ОВТ", - розповів генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

В Укроборонпромі зазначили, що до запуску власного виробництва Україна була залежною від постачання згаданих боєприпасів з-за кордону.

Концерн запускає виробництво в партнерстві з ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" - розробником цього боєприпасу.

"Сьогодні в Україні нарешті з’явилося власне виробництво боєприпасів для гранатометів, яке має замкнутий цикл. Для нашого спеціального конструкторського бюро це успіх, а для України - безперечна перемога та приклад ефективного державно-приватного партнерства", - наголосив керівник СКБ "Вектор-В" Віталій Жуков.

У держконцерні додали, що після запуску виробництва Україна стає однією з 12 країн світу, які мають замкнутий цикл виробництва боєприпасів для ведення ближнього бою, а також це знаменує початок відновлення боєприпасної галузі України.

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Новини
озброєння
боєприпаси
Укроборонпром
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