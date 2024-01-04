Укрпошта доставлятиме ліки на прифронтові та деокуповані території

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про реалізацію проєкту "Укрпошта-Ліки". У його межах Укрпошта отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

У Мінреінтеграції вважають, що таким чином вже у першій половині 2024 року вдасться розв’язати проблему доступних ліків на усій території України.

Наразі ще триває пошук приміщення для відкриття першого ліцензованого складу у Києві та набір фармацевтів, оскільки відпускати не рецептурні та рецептурні матиме право тільки фахівець. Також планують створити гарячу лінію для оформлення запитів від громадян.