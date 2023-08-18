Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, які вимушено перебувають у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

Аби скористатися послугою, потрібно подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Це можна зробити онлайн або заповнити заяву у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за кордоном можна за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу.

"Зверніть увагу, що міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі — в злотих)", - наголосили в Укрпошті.