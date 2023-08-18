Укрпошта почала розсилати пенсії біженцям міжнародними переказами: як скористатися послугою
В Україні запрацювала послуга виплат пенсій і соцвиплат громадянам, які вимушено перебувають за кордоном через війну, за допомогою міжнародних переказів
Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, які вимушено перебувають у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.
Аби скористатися послугою, потрібно подати заяву щодо виплати нарахованої пенсії та соціальної допомоги. Це можна зробити онлайн або заповнити заяву у паперовому вигляді, заздалегідь завантаживши за посиланням, вкласти у конверт з приміткою "пенсія переказом" й надіслати на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).
Забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування за кордоном можна за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу.
"Зверніть увагу, що міжнародний поштовий переказ буде доставлено отримувачу у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Виплата здійснюється у національній валюті країни перебування (у Польщі — в злотих)", - наголосили в Укрпошті.
- 11 серпня Кабмін дозволив Укрпошті переказувати пенсії людям, які тимчасово перебувають за кордоном.
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