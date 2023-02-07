Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Укрпошта починає обмін ламп розжарювання на LED-лампи в містах та селищах

Укрпошта починає обмін ламп розжарювання на LED-лампи в містах та селищах

7 лютого, 2023 вiвторок
19:00
Економіка світло

Після великих міст, від 7 лютого обміняти лампи розжарювання на нові LED-лампи можна у відділеннях Укрпошти також в містах та селищах міського типу по всій країні

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Від 7 лютого програма ЄС та Уряду по заміні ламп розжарювання на енергоощадні реалізується додатково ще у понад 1300 міських відділеннях Укрпошти (без урахування майже 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна обміняти з 30 січня). Обмін розпочнеться в усіх областях, окрім Дніпропетровської та Донецької. Вони долучаються до програми 9 лютого", - йдеться у повідомленні.

В Укрпошті зазначають, що додатково до 4 млн ламп, які отримали обласні центри, ще близько 6 млн LED-ламп буде розподілено по решті міст та смт. А вже до кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.

"Станом на 7 лютого українці обміняли вже 1,5 млн старих ламп на нові. Наразі саме столиця лідирує з обміну ламп. Так кияни обміняли вже понад 244 тис. ламп. Далі йдуть Дніпро – 133 тис., Львів – 97 тис., Харків – 94 тис., а також до міст-лідерів приєднались Запоріжжя та Черкащина, в яких на цей момент зафіксовано вже 90 та 92 тис. обміняних ламп, відповідно", - повідомляє поштовий оператор.

  • Нагадаємо, з 30 січня українці можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп. Проєкт стартував в обласних центрах та у великих містах нашої країни – Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження на українську енергосистему.
  • Лампи розжарювання, зібрані в українців, підуть на перероблення.
ЄС
Укрпошта
Читайте також:
Окупанти
6 лютого, 2023 понедiлок
Повзучий наступ армії РФ вже розпочався, - Згурець
Олексій Данілов
7 лютого, 2023 вiвторок
Росія "благає" про переговори, але Україна висуває 4 прості умови, - Данілов
обмін полоненими
5 лютого, 2023 неділя
РФ улаштувала провокацію під час обміну військовополоненими 4 лютого, - координатор групи родин полонених військових медиків
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.67
    Купівля 39.67
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 43.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
7 лютого
20:51
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
"Довів свою ефективність": Зеленський прокоментував призначення Малюка головою СБУ
20:22
USAID
USAID передало Україні газотурбінну мобільну електростанцію
20:18
Сергій Шойгу
Розвідка: Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги та привласнює "заслуги" вагнерівців
20:01
OPINION
Віктор Андрусів
Путін прагне вийти на межі Донбасу. Все решта - відволікаючі маневри
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 349-го дня війни: ще більше Leopard, збитий російський штурмовик та партизани на Луганщині
19:39
Двоє українців, імовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, четверо постраждали, - МЗС України
19:20
Ексочільнику СБУ оголосили підозру в держзраді та воєнних злочинах
Ексочільнику СБУ оголосили підозру в держзраді та воєнних злочинах
19:01
окупанти орки
У Маріуполі окупанти перевіряють телефони школярів на проукраїнський зміст, діти бояться ходити до шкіл, - міськрада
18:50
авіація ЗСУ
ЗСУ збили ворожий штурмовик Су-25, вразили місця скупчення росіян і позиції ЗРК
18:50
Депутату Херсонської облради від партії Сальдо оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність України
18:37
В Україну з першим візитом прибув новий міністр оборони ФРН
У Київ з першим візитом прибув новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
18:22
Газпром
Газпром створить власну ПВК, — розвідка
18:11
Пожежа на заводі з виробництва дронів у Латвії
У Латвії пожежа на заводі з виробництва дронів
18:04
СБУ знешкодила злочинні угруповання, які тероризували жителів Одеси, Харкова та Сумщини
СБУ знешкодила злочинні угруповання, які тероризували жителів Одеси, Харкова та Сумщини
18:01
OPINION
Сергій Марченко
"При чому тут Китай..."
17:55
Данія
Данія вирішила передати Україні списані танки Leopard
17:45
коронавірус
В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон"
17:40
У Тульській області РФ обвалився будинок
У Тульській області РФ обвалився під'їзд житлового будинку – загинули чотири людини
17:35
Землетрус в Туреччині
Україна відправляє до Туреччини 87 рятувальників на допомогу в ліквідації наслідків землетрусу
17:20
МЗС РФ
МЗС РФ передало посольству США ноту за "неналежні висловлювання" про російські керівництво та армію
17:07
Василь Малюк
"Змінюємо підходи до роботи": Малюк назвав першочергові завдання СБУ
16:46
Кабмін
Уряд призначив двох заступників міністра інфраструктури та погодив кандидатури трьох голів ОВА
16:44
Ексклюзив
ракетний удар
Путін накопичує ракети, щоб ударами по мостах і залізниці вразити ешелони з наданою Україні зброєю, - військовий експерт Селезньов
16:40
електроенергія
Укренерго змінить графіки відключень електроенергії в усіх областях: подробиці
16:39
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:38
Ексклюзив
Укроборонпром
Укроборонпром про виробництво для артилерії: ми майже на фініші щодо повної лінійки снарядів
16:36
Світло
Інфраструктуру Одеси планують під'єднати до генераторів, а вивільнені потужності передати споживачам
16:32
Leopard 1А5
Уряд Німеччини дозволив двом компаніям постачання Україні 178 танків Leopard 1, - Business Insider
16:31
Ексклюзив
Землетрус в Туреччині
Землетрус в Туреччині: шість українців поранено, - журналістка
16:25
на фото: документи
ДБР викрило 46 російських артилеристів, які влітку обстрілювали Харків
16:24
Ілюстративне фото
Оштрафованого за сон про Зеленського росіянина оштрафували ще раз - за те, що розповів про перший штраф
16:01
OPINION
Сергій Фурса
Відставка Резнікова: чи це нормальна ціна, щоб інші чиновники засвоїли урок?
15:52
Новини компаній
Офіційна позиція ПрАТ «Полтавський ГЗК» щодо блокування банківських рахунків підприємства
15:50
санкції проти РФ
Мер Парижа Ідальго виступила проти участі росіян в Олімпіаді
15:49
МВС
МВС розсекретило архівні документи щодо масової депортації жителів заходу України в 1940-50-х роках
15:17
партизани знищили систему автоматизованого керування залізницею
На Луганщині партизани знищили систему автоматизованого керування залізницею
15:10
Маріуполь
У Маріуполі пролунали вибухи, у небо піднялася авіація, - радник мера Андрющенко
15:08
Ексклюзив
ЗСУ
У напрямку Лиман - Кремінна позиції ЗСУ не втрачені, всі ворожі штурми відбиті, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
14:52
британія україна
У Британії заявили про необхідність розробки довгострокового плану підтримки України
14:44
MTV покаже документальний фільм про українських підлітків-біженців
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV