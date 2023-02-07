Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"Від 7 лютого програма ЄС та Уряду по заміні ламп розжарювання на енергоощадні реалізується додатково ще у понад 1300 міських відділеннях Укрпошти (без урахування майже 900 відділень в обласних центрах, де лампи можна обміняти з 30 січня). Обмін розпочнеться в усіх областях, окрім Дніпропетровської та Донецької. Вони долучаються до програми 9 лютого", - йдеться у повідомленні.

В Укрпошті зазначають, що додатково до 4 млн ламп, які отримали обласні центри, ще близько 6 млн LED-ламп буде розподілено по решті міст та смт. А вже до кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні.

"Станом на 7 лютого українці обміняли вже 1,5 млн старих ламп на нові. Наразі саме столиця лідирує з обміну ламп. Так кияни обміняли вже понад 244 тис. ламп. Далі йдуть Дніпро – 133 тис., Львів – 97 тис., Харків – 94 тис., а також до міст-лідерів приєднались Запоріжжя та Черкащина, в яких на цей момент зафіксовано вже 90 та 92 тис. обміняних ламп, відповідно", - повідомляє поштовий оператор.