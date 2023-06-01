Укрпошта випустила нову поштову марку до Дня захисту дітей
Укрпошта випустила благодійний поштовий випуск під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" до Міжнародного дня захисту дітей
Про це 1 червня повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Спочатку була "Мрія". Мрія про те, що буде, коли Україна переможе. Потім - була новорічна марка, де була мрія, щоб родини були разом в новому році. І тепер третя марка, яка створена дітьми - як вони бачать Україну майбутнього", - йдеться у повідомлені.
У результаті голосування перемогу здобула робота "Найзаповітніша мрія" від Олександри Федорчук з міста Бровари Київської області. Однак, через численні прохання учасників, Укрпошта відтворила зображення інших дітей на своїх поштових марках.
Відтепер цей поштовий випуск буде доступний у міських відділеннях Укрпошти по всій країні. Крім того, набори будуть продаватися онлайн в офіційному поштовому магазині Укрпошти, а також на маркетплейсах eBay та Amazon.
Кожен марковий аркуш, який коштує 100 гривень, містить благодійну складову - 40 гривень з кожного аркуша будуть спрямовані на цілі благодійності.
Замість того, щоб збирати альбоми для листівок, Укрпошта пропонує новий спосіб їх відображення - тематичні благодійні магніти "Діти Перемоги".
"Сподіваюсь, ці малюнки принесуть вам стільки ж радості та натхнення, скільки принесли нашій команді під час роботи над цим проєктом", - написав Смілянський.
- Укрпошта 21 квітня запустила марки з писанками регіонів України. Зокрема доповнила свою колекцію поштових марок з писанками різних регіонів України. До неї долучилися марки з писанками Покуття та Гуцульщини.
- А 2 травня Укрпошта оголосила про початок голосування за нову марку до Дня захисту дітей. 26 травня пошта відкрила передзамовлення поштового блоку "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" до Дня захисту дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 39.83Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе