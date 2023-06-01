Укрпошта випустила нову поштову марку до Дня захисту дітей

Про це 1 червня повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Спочатку була "Мрія". Мрія про те, що буде, коли Україна переможе. Потім - була новорічна марка, де була мрія, щоб родини були разом в новому році. І тепер третя марка, яка створена дітьми - як вони бачать Україну майбутнього", - йдеться у повідомлені.

У результаті голосування перемогу здобула робота "Найзаповітніша мрія" від Олександри Федорчук з міста Бровари Київської області. Однак, через численні прохання учасників, Укрпошта відтворила зображення інших дітей на своїх поштових марках.

Відтепер цей поштовий випуск буде доступний у міських відділеннях Укрпошти по всій країні. Крім того, набори будуть продаватися онлайн в офіційному поштовому магазині Укрпошти, а також на маркетплейсах eBay та Amazon.

Кожен марковий аркуш, який коштує 100 гривень, містить благодійну складову - 40 гривень з кожного аркуша будуть спрямовані на цілі благодійності.

Замість того, щоб збирати альбоми для листівок, Укрпошта пропонує новий спосіб їх відображення - тематичні благодійні магніти "Діти Перемоги".

"Сподіваюсь, ці малюнки принесуть вам стільки ж радості та натхнення, скільки принесли нашій команді під час роботи над цим проєктом", - написав Смілянський.