Про це повідомив 26 травня у telegram-каналі директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.

"Поштовий блок під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", передзамовлення на який ми запускаємо сьогодні, несе в собі велике послання - майбутнє України буде лише жовто-блакитним. Кожен ескіз передає голос маленьких художників, які через свої роботи транслюють віру в майбутнє і ніби навіть проговорюють, що нам, дорослим, треба ще більше оптимізму", - йдеться у дописі.

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Оформити передзамовлення на нову поштову марку та листівку та конверт "Перший день" можна за посиланням.

"А з 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях, в нашому онлайн-магазині, маркетплейсах eBay та Amazon. Марка є благодійною, а кошти підуть на підтримку тих дітей, кому сьогодні найважче, хто втратив своїх батьків", - додав він.