"Діти Перемоги малюють Україну майбутнього": Укрпошта відкрила передзамовлення поштового блоку
Укрпошта відкрила передзамовлення поштового блоку "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" до Дня захисту дітей
Про це повідомив 26 травня у telegram-каналі директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.
"Поштовий блок під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", передзамовлення на який ми запускаємо сьогодні, несе в собі велике послання - майбутнє України буде лише жовто-блакитним. Кожен ескіз передає голос маленьких художників, які через свої роботи транслюють віру в майбутнє і ніби навіть проговорюють, що нам, дорослим, треба ще більше оптимізму", - йдеться у дописі.
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Оформити передзамовлення на нову поштову марку та листівку та конверт "Перший день" можна за посиланням.
"А з 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях, в нашому онлайн-магазині, маркетплейсах eBay та Amazon. Марка є благодійною, а кошти підуть на підтримку тих дітей, кому сьогодні найважче, хто втратив своїх батьків", - додав він.
- 11 квітня Укрпошта заявила про випуск першої NFT-марки в Україні.
- 12 квітня повідомлялося, що на річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ.
- Укрпошта 21 квітня запустила марки з писанками регіонів України. Зокрема доповнила свою колекцію поштових марок з писанками різних регіонів України. До неї долучилися марки з писанками Покуття та Гуцульщини.
- 2 травня Укрпошта оголосила про початок голосування за нову марку до Дня захисту дітей.
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