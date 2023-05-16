Командир полку "Азов", Пташка, Karaya: Укрпошта випустила аудіолистівки з голосами українських Героїв
Укрпошта створила 12 аудіолистівок, записаних голосами сучасних Героїв України, зокрема командира полку "Азов", парамедик Пташка, пілота-винищувача Karaya та блогера Лаченкова
Про це інформує пресслужба.
На листівках є QR-коди з аудіоісторіями героїв. Листівки озвучували бійці, волонтери, музиканти, журналісти й працівники критичної інфраструктури, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги.
Зокрема йдеться про командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини (Пташки) Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова, військового Олександра Будька з позивним Терен, пілота-винищувача Вадима Ворошилова Karaya та ін. Також ви почуєте голоси людей, які рятують життя, відновлюють електромережі та дорожній рух, надають поштові та перевізні послуги.
"Підготуйтесь, кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання "можу ще" в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас", - пише пресслужба.
Придбати "Листівки Героїв" можна в центральних відділеннях Укрпошти та онлайн.
Вартість однієї листівки - 40 грн. Весь прибуток передають на дрони для Збройних Сил України.
12 ілюстраторів створювали листівку у власному стилі героя. Наприклад, Дениса Прокопенка намалювала та озвучила його дружина Катерина.
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