"Діти перемоги малюють Україну майбутнього": відкрили голосування за нову марку
У вівторок, 2 травня, Укрпошта оголосила про початок голосування за нову марку до Дня захисту дітей
Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"За понад рік війни Укрпошта вже випустила 2 марки, які були створені дітьми: "Українська Мрія" і "Переможного Нового року!". Прийшов час наступної", – написав гендиректор.
Повідомляється, що нова марка матиме назву "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", яку випустять до Міжнародного дня захисту дітей.
Експертна команда переглянула 350 конкурсних ескізів дітей: "Ми з командою тепер точно знаємо, якою наші діти бачать Україну майбутнього. Вільною, яскравою, жовто-блакитною, інноваційною".
З усіх малюнків було обрано сім фінальних, тепер обирати найкращий будуть українці.
Голосування триватиме до 4 травня у застосунку Дія та на офіційних сторінках Укрпошти.
Смілянський також анонсував "сюрприз" 4 травня.
- 11 квітня Укрпошта заявила про випуск першої NFT-марки в Україні.
- 12 квітня повідомлялося, що на річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ.
- Укрпошта 21 квітня запустила марки з писанками регіонів України. Зокрема доповнила свою колекцію поштових марок з писанками різних регіонів України. До неї долучилися марки з писанками Покуття та Гуцульщини.
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