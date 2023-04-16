Укрпошта 21 квітня запустить в обіг марки з писанками
Акціонерне товариство "Укрпошта" 21 квітня запустить в обіг марки з писанками регіонів України
Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у telegram.
Він привітав усіх, хто святкує, з Великоднем та побажав, "щоб у всіх регіонах нашої країни цей день був дійсно світлим, спокійним та родинним для тих, хто має таку можливість".
"А для тих, хто сьогодні не поруч - завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні - перевозить писанки ми поки що не беремось :) А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня", - зауважив він.
Як пояснив керівник Укрпошти, запуск відбудеться не сьогодні, тому що "сьогодні свято і ми не будемо вас від нього відволікати. Тим більш в цьому році є пісня, яка розповідає що сьогодні буде "Паска" - вже, всі "заказали м'ясо, сардельки та ковбаски".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе