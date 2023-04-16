Укрпошта 21 квітня запустить в обіг марки з писанками

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у telegram.

Він привітав усіх, хто святкує, з Великоднем та побажав, "щоб у всіх регіонах нашої країни цей день був дійсно світлим, спокійним та родинним для тих, хто має таку можливість".

"А для тих, хто сьогодні не поруч - завжди є марки Укрпошти, щоб привітати один одного. Ні - перевозить писанки ми поки що не беремось :) А от марки з писанками регіонів України запустимо в обіг 21 квітня", - зауважив він.

Як пояснив керівник Укрпошти, запуск відбудеться не сьогодні, тому що "сьогодні свято і ми не будемо вас від нього відволікати. Тим більш в цьому році є пісня, яка розповідає що сьогодні буде "Паска" - вже, всі "заказали м'ясо, сардельки та ковбаски".