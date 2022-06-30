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Укрпошта з 1 липня підвищує тарифи та доставлятиме великогабаритні посилки

30 червня, 2022 четвер
14:54
Суспільство Укрпошта змінює тарифи

Національний оператор поштового зв’язку підвищує вартість своїх послуг в Україні, але водночас зможе доставляти велосипеди, автомобільні бампери та інші великогабаритні речі

Про це повідомила Укрпошта

З 1 липня через збільшення логістичних витрат на доставку Укрпошта підвищить тарифи. В середньому ціна на доставку в межах області зросте на 13%, а в межах України  - на 14%.

Однак, як зазначає Національний оператор поштового зв’язку, навіть після перегляду вартості тарифи Укрпошти залишають нижчими порівняно з конкурентами. "Для прикладу, відправлення вагою до 1 кг в межах України, яке раніше коштувало 31 грн, після перегляду тарифів буде коштувати 35 грн, а доставка посилки вагою до 15 кг - 75 грн порівняно з 65 грн до перегляду тарифів ", - наголошує Укрпошта.

За новими тарифами з 1 липня доставлятимуться і відправлення "Укрпошта Експрес " - підвищення складе в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги "Документи ", а от вартість міжнародних відправлень залишиться незмінною.

 З 1 липня зміни відбудуться і в доставці крупногабаритних відправлень. Укрпрошта прийматиме та доставлятиме  крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усі обласні центри, а також у міста: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділені відділення для таких відправлень. Національний оператор поштового зв’язку нагадує, що крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) - до 3,5 м. Т

Також зміни торкнулися і відправлень важчих за 30 кг. Максимальна вага такого такого відправлення збільшилася до 600 кг.

Варто нагадати, що Укрпошта повернулася до довоєнного графіку роботи у  більшості областей  України, за винятком тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де послуги налаються в індивідуальному порядку з огляду на поточну ситуацію. Також у деяких звільнених містах, до яких мешканці наразі  повернулися тільки частково, відділення Укрпошти працюють поки за скороченим графіком.

  • Укрпошта стала першою поштовою компанією у світі, яка відкрила магазин на Amazon
  • Антимонопольний комітет України надав дозвіл Укрпошті на придбання "Альпарі банку"
  • Укрпошта показала ескіз нової марки "Доброго вечора, ми з України!"

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Україна
Укрпошта
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