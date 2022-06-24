Антимонопольний комітет дозволив Укрпошті купити банк
Антимонопольний комітет України надав дозвіл Укрпошті на придбання "Альпарі банку"
Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram.
"В умовах, коли багато відділень банків зачинені, немає зв’язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важлива поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання. А ще - за завдання заощадити кошти країні. До 10 млрд грн за 3-4 роки", - зазначив Смілянський.
Він додав, що Укрпошта очікує на рішення Національного банку України
- Купівля банку – частина стратегії Укрпошти. Ще в 2016 році Смілянський заявив про наміри розвитку фінансових послуг через поштовий банк.
- ЗМІ у листопаді 2021 року повідомили, що Укрпошта досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн.
- У січні Укрпошта звернулася до Антимонопольного комітету за висновками щодо придбання "Альпарі банку".
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