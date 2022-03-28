Укрзалізниця дозволила купувати квитки на потяги за 10 днів до поїздки
Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка", - йдеться у повідомленні.
Водночас Укрзалізниця зберегла по одному (мінімум) безплатному евакуаційному рейсі, в тих регіонах, де це необхідно. Ними вже скористались 3,2 млн пасажирів.
"Відтак Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - додають в компанії.
Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем вже є на сайті.
- Нагадаємо, Укрзалізниця відновила частину контактної мережі, пошкодженої внаслідок обстрілу на Київщині.
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