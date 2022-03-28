Укрзалізниця дозволила купувати квитки на потяги за 10 днів до поїздки

Про це повідомляє пресслужба компанії.



"Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка", - йдеться у повідомленні.



Водночас Укрзалізниця зберегла по одному (мінімум) безплатному евакуаційному рейсі, в тих регіонах, де це необхідно. Ними вже скористались 3,2 млн пасажирів.



"Відтак Укрзалізниця фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - додають в компанії.



Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем вже є на сайті.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила частину контактної мережі, пошкодженої внаслідок обстрілу на Київщині.