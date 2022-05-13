Укрзалізниця нарощує показники вантажних перевезень
Укрзалізниця поступово збільшує кількість вантажних перевезень. Найбільший ріст фіксується у транспорті зерна
Про це повідомляє голова компанії Олександр Камишін.
Стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" поступово нарощує обʼєми вантажних перевезень. Зокрема у травні залізниця перевозить 300-310 тис. тонн вантажів на добу. Це приблизно 40% від довоєнного показника.
Так, до початку повномасштабного вторгнення РФ Укрзалізниця вантажила в середньому 700 тис. тонн вантажів на добу.
У перші дні після 24 лютого цей показник впав до 150 тис. тонн.
Зазначається, що у березні показник вдалося підняти до 250 тис. тонн. У квітні він становив 295 тис. тонн, а від початку травня — 300-310 тис. тонн.
Камишін також повідомляє, що найбільш ріст фіксується у перевезенні зерна — показники зросли на 86%.
Крім того, показники перевезень будівельних матеріалів виросли удвічі.
- Нагадаємо, що 7 травня Укрзалізниця відновила рух приміських потягів до деокупованих населених пунктів Київщини
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