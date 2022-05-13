Про це повідомляє голова компанії Олександр Камишін.

Стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" поступово нарощує обʼєми вантажних перевезень. Зокрема у травні залізниця перевозить 300-310 тис. тонн вантажів на добу. Це приблизно 40% від довоєнного показника.

Так, до початку повномасштабного вторгнення РФ Укрзалізниця вантажила в середньому 700 тис. тонн вантажів на добу.

У перші дні після 24 лютого цей показник впав до 150 тис. тонн.

Зазначається, що у березні показник вдалося підняти до 250 тис. тонн. У квітні він становив 295 тис. тонн, а від початку травня — 300-310 тис. тонн.

Камишін також повідомляє, що найбільш ріст фіксується у перевезенні зерна — показники зросли на 86%.

Крім того, показники перевезень будівельних матеріалів виросли удвічі.

Нагадаємо, що 7 травня Укрзалізниця відновила рух приміських потягів до деокупованих населених пунктів Київщини

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb