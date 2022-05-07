Укрзалізниця відновила рух приміських потягів до деокупованих населених пунктів Київщини
Укрзалізниця полагодила міст через річку Ірпінь і з 7 травня почала відновлювати рух приміських поїздів до Бучі, Ірпеня, Бородянки й інших деокупованих населених пунктів Київщини
Про це Укрзалізниця повідомила в телеграмі.
"Укрзалізниця у стислі терміни відновила залізничний міст через річку Ірпінь. Відсьогодні через міст поновлюється рух приміських поїздів, що курсують до деокупованих населених пунктів Київської агломерації: Бучі, Ірпеня, Ворзеля, Бородянки та інших", - ідеться в заяві.
З 7 травня почне їздити щоденний потяг №6630 Бородянка - Святошин. О 19:10 він вирушатиме з Бородянки, а о 20:11 прибуватиме на станцію Святошин.
З 8 травня курсуватимуть такі потяги:
- №6603 Святошин - Бородянка відбуватиме зі станції Святошин о 05:20 та прибуватиме до Бородянки о 06:27;
- №6608 Бородянка - Святошин вирушатиме з Бородянки о 06:40 та прибуватиме на станцію Святошин о 07:40;
- №6619 Святошин - Бородянка виїжджатиме зі станції Святошин о 17:52 та приїжджатиме до Бородянки о 18:59.
Потяги зупинятимуться на станціях Макійчукове, Клавдієве, Немішаєве, Кичеєве, Ворзель, Склозаводська, Буча, Лісова Буча, Ірпінь, Біличі, Новобіличі. На станції Святошин можливі пересадки на кільцеву електричку в напрямку Сирця, Почайної та Троєщини й до Центрального залізничного вокзалу, Видубичів і Дарниці.
Найближчими дням Укрзалізниця планує відновити рух потягів далекого сполучення відремонтованим мостом у напрямку Коростеня. Розглядають 12 маршрутів, зокрема три міжнародні.
- 7 травня відновили залізничне сполучення між Ірпенем і Києвом.
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