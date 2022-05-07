Відновили залізничне сполучення. В Ірпінь прибула перша електричка
Сьогодні, 7 травня, відновили залізничне сполучення Ірпеня із Києвом, на вокзал уже прибула перша електричка
Про це пише у телеграмі міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Мер подякував Укрзалізниці, Мінінфраструктурі та Офісу президента за сприяння у відновленні залізничного мосту.
"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, Міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офісу Президента й нашому Президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту", – пише Олександр Маркушин.
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