Відновили залізничне сполучення. В Ірпінь прибула перша електричка

Про це пише у телеграмі міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Мер подякував Укрзалізниці, Мінінфраструктурі та Офісу президента за сприяння у відновленні залізничного мосту.



"Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка. Дякую керівництву та колективу Укрзалізниці, Міністру інфраструктури України Олександру Кубракову, керівнику Офісу Президента й нашому Президенту за сприяння у швидкому відновленні нашого легендарного мосту", – пише Олександр Маркушин.

14 квітня повідомлялося про обмеження проїзду мінімум на 3 дні дорогою М-06 Київ - Чоп.

18 квітня на Київщині відновили рух між столицею та Житомиром, відкрили тимчасовий міст-переправу через річку Ірпінь.

29 квітня в районі Гостомеля на трасі М-07, що забезпечує сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею, через річку Ірпінь відкрили тимчасову переправу.

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