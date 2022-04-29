Під Гостомелем відкрили тимчасову транспортну переправу через річку Ірпінь
В районі Гостомеля на трасі М-07, що забезпечує сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею, через річку Ірпінь відкрили тимчасову переправу
Про це повідомив очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба у telegram.
"По ній зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Це дозволить оживити економічне життя регіону", - написав він.
Станом на 29 квітня у Київській області повністю або частково відновили водопостачання у 115 населених пунктах області. Залишається без централізованого водопостачання 8 населених пунктів Іванківської громади через відсутність електропостачання. Олексій Кулеба додав, що у цих населених пунктах є можливість користуватись водою з криниць.
Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 29 квітня триває відновлення інфраструктури у населених пунктах, які були окуповані росіянами. Загалом рух відновлено на 20 тимчасових переправах, ще 4 в роботі. За 20 днів дорожники розчистили понад 380 кілометрів доріг і вулиць на Київщині.
- Жителів Києва закликали не пересуватися своїм транспортом без нагальної потреби, аби забезпечити потребу у пальному для Сил оборони.
- У населених пунктах Київщини за добу 28 квітня в домівки 3532 користувачів повернули електроенергію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.53Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе