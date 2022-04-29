Під Гостомелем відкрили тимчасову транспортну переправу через річку Ірпінь

Про це повідомив очільник Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба у telegram.



"По ній зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси. Це дозволить оживити економічне життя регіону", - написав він.







Станом на 29 квітня у Київській області повністю або частково відновили водопостачання у 115 населених пунктах області. Залишається без централізованого водопостачання 8 населених пунктів Іванківської громади через відсутність електропостачання. Олексій Кулеба додав, що у цих населених пунктах є можливість користуватись водою з криниць.



Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що 29 квітня триває відновлення інфраструктури у населених пунктах, які були окуповані росіянами. Загалом рух відновлено на 20 тимчасових переправах, ще 4 в роботі. За 20 днів дорожники розчистили понад 380 кілометрів доріг і вулиць на Київщині.



Жителів Києва закликали не пересуватися своїм транспортом без нагальної потреби, аби забезпечити потребу у пальному для Сил оборони.

У населених пунктах Київщини за добу 28 квітня в домівки 3532 користувачів повернули електроенергію.