На Київщині за добу повернули електроенергію в домівки 3532 користувачів, - ОВА
У населених пунктах Київщини за добу 28 квітня в домівки 3532 користувачів повернули електроенергію
Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
За попередніми даними, за добу 28 квітня енергетики повернули електроенергію для 3532 користувачів пристоличного регіону.
Зокрема у Вишгородському районі повністю відновлено електропостачання у селах Олива, Рудня-Сидорівська, Стара Марківка, Рахвалівка, Сидоровичі, Мокра Корма.
У Бучанському районі повністю працює електроенергія у селах Волиця, Коблицький Ліс, Тальське, Пороскотень, Калинівка, Липівка, Комарівка, Червона Гірка, Андріївка.
Крім того, енергетики частково повернули світло у міста Ірпінь та Бучу, а також смт Макарів та Гостомель, села Мирча, Стара Буда та Озера.
ОВА повідомляє, що наразі близько 28,2 тисячі домогосподарств залишаються без світла.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
- Нагадаємо, що на Київщині з 25 квітня відновили рух міжміських автобусів на 220 маршрутах
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