На Київщині за добу повернули електроенергію в домівки 3532 користувачів, - ОВА

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

За попередніми даними, за добу 28 квітня енергетики повернули електроенергію для 3532 користувачів пристоличного регіону.

Зокрема у Вишгородському районі повністю відновлено електропостачання у селах Олива, Рудня-Сидорівська, Стара Марківка, Рахвалівка, Сидоровичі, Мокра Корма.



У Бучанському районі повністю працює електроенергія у селах Волиця, Коблицький Ліс, Тальське, Пороскотень, Калинівка, Липівка, Комарівка, Червона Гірка, Андріївка.

Крім того, енергетики частково повернули світло у міста Ірпінь та Бучу, а також смт Макарів та Гостомель, села Мирча, Стара Буда та Озера.



ОВА повідомляє, що наразі близько 28,2 тисячі домогосподарств залишаються без світла.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

