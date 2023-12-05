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Укрзалізниця оголосила про подорожчання квитків на низку міжнародних рейсів

5 грудня, 2023 вiвторок
19:04
Економіка На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм

У вівторок, 5 грудня, стало відомо, що Укрзалізниця зменшує знижки та збільшує ціни на міжнародні рейси

Про це пише офіційний сайт Укрзалізниці.

"У попередні роки для залучення пасажиропотоку Укрзалізниця застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше ніж 12 млрд грн. Зміна тарифів дасть змогу Укрзалізниці втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомлені.

На 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ. При цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте так: на поїзди з Дніпра — у межах 4–11%, з Харкова — 17–48%, з Києва — 15–47%.

У межах 3% зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишлю. На проїзд в "Інтерсіті+" Київ — Перемишль — Київ ціна підвищиться на 26%. Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року.

"До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну. Залізниця лишається стратегічною та загальнодоступною логістичною артерією для українців у всіх вільних регіонах", - наголосили в УЗ.

  • У вівторок, 5 грудня, Укрзалізниця відкрила продаж на чергову низку поїздів до гір з різних куточків України.
Суспільство
Україна
Укрзалізниця
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