Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

Потяг №706 Перемишль - Київ прибуватиме о 19:50.

"Перемишль: вечірнє прибуття до Києва поїзда №706 зміщено на понад 2 години раніше - на 19:50 замість 22:06. Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною", - повідомляють в пресслужбі.

Рейс №722 Київ - Харків теж прибуватиме на 2 години раніше - об 11:48.

Поїзд №731 Дніпро - Київ скоротив тривалість поїздки на півтори години.

Рейс №774 Шостка - Київ прибуває о 17:05, а не о 15:50, як раніше.

"Вінниця - Чернігів: вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на пів години раніше, трохи далі від комендантської", - додають в Укрзалізниці.



"Бойківський експрес" до Славська виїжджатиме з Києва о 06:20 і прибуватиме до Львова вже о 12:02.



"Новий маршрут двоповерхового Skoda City Elephant до Рівного та Луцька додає у популярності з кожним днем, а ми швидко орієнтуємось на пасажирський фідбек і додаємо кілька необхідних зупинок вже протягом тижня", роз'яснили в повідомленні.

Рух потягів на дільниці Максимівка - Підволочиськ у Тернопільській області, де 28 серпня зійшли з рейок вантажні вагони, відновлено по непарній колії під тепловозною тягою.

В Укрзалізниці повідомили, що відновлення ділянки залізниці поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора 29 серпня.

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