Укрзалізниця планує побудувати 50 вагонів-зерновозів у 2022 році

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



“У наступному році плануємо поповнити парк зерновозів, які мають стабільно великий попит на ринку вантажних перевезень. Уже формуємо замовлення нашому Панютинському вагоноремонтному заводу на виготовлення 50 вагонів-зерновозів нового зразка, що є повністю власною розробкою підприємства. Даємо старт серійному виробництву цих вагонів”,- повідомив очільник УЗ Олександр Камишін.



Він додав, що перший такий вагон об’ємом 120 м³ Укрзалізниця виготовила та поставила на серійне виробництво у 2019 році.



Довідка: Вагон для перевезення зерна та інших харчових сипких вантажів моделі 19-6938 призначений для безтарного перевезення зерна та інших харчових сипучих вантажів насипом, що вимагають захисту від атмосферних опадів. Конструкційна швидкість вагона — до 120 км/год.

Нагадаємо, Укрзалізниця планує з'єднати всі обласні центри країни швидкісним сполученням до 2024 року.