Укрзалізниця попередила про суттєві затримки поїздів через схід вагонів на Житомирщині

Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.



"Через схід вагонів на Житомирщині затримуються пасажирські поїзди. Так, поїзд №764 Одеса - Київ прослідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень. Затримка поїзда - орієнтовно на 4 години", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що про можливі затримки інших рейсів компанія повідомлятиме додатково. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb