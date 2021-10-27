Укрзалізниця попередила про суттєві затримки поїздів через схід вагонів на Житомирщині
Укрзалізниця попередила про затримку поїзда №764 Одеса - Київ на чотири години через схід вагонів на Житомирщині
Про це пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
"Через схід вагонів на Житомирщині затримуються пасажирські поїзди. Так, поїзд №764 Одеса - Київ прослідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень. Затримка поїзда - орієнтовно на 4 години", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що про можливі затримки інших рейсів компанія повідомлятиме додатково.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе