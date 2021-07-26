Укрзалізниця повідомила про запізнення поїздів з Києва через аварію електромережі
Через аварійне відключення напруги в електромережі низка поїздів відправляється з Києва із затримкою
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
Із запізненням відправляються наступні потяги:
№10 Київ — Маріуполь (+57 хв);
№228 Київ — Бердянськ (+50 хв);
№12 Київ — Новоолексіївка (+50 хв);
№44 Чернігів — Івано-Франківськ (+53 хв);
№81 Київ — Ужгород (+32 хв);
№116/136 Київ — Бердянськ, Авдіївка (+25 хв);
№49 Київ — Трускавець (+15 хв).
"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності та докладе максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка", - йдеться у повідомленні.
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