Укрзалізниця повідомила про запізнення поїздів з Києва через аварію електромережі

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".



Із запізненням відправляються наступні потяги:



№10 Київ — Маріуполь (+57 хв);

№228 Київ — Бердянськ (+50 хв);

№12 Київ — Новоолексіївка (+50 хв);

№44 Чернігів — Івано-Франківськ (+53 хв);

№81 Київ — Ужгород (+32 хв);

№116/136 Київ — Бердянськ, Авдіївка (+25 хв);

№49 Київ — Трускавець (+15 хв).



"Укрзалізниця просить вибачення за тимчасові незручності та докладе максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка", - йдеться у повідомленні.

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