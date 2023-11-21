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Укрзалізниця призначила 14 нових рейсів на 2024 рік, із них 3 - міжнародні

21 листопада, 2023 вiвторок
14:02
Суспільство На фото: поїзд №119/120 Київ – Хелм

Укрзалізниця у 2024 році збільшить кількість рейсів з урахуванням відгуків пасажирів. З'явиться 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародні

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці. 

Крім того, у планах покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

"Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент було зроблено на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських. Саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у заслужених відпустках", - йдеться в повідомленні. 

До внутрішніх рейсів додали: 

  • №51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, повз Дніпро. 
  • №129/130 Кременчук — Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.
  • №216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.
  • №193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами. 
  • №345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.
  • №28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славським і Закарпаттям новим денним сполученням.
  • №145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.
  • №365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.
  • №368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.
  • Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.
  • Інтерсіті №745/746 Київ — Львів, який гарантує ранкове сполучення Львова та Києва. 

Крім того, потяги №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино, №368/367 Луцьк — Ужгород стануть щоденними. 

"Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців. Так, наприклад, поїзд №25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори", - додали в Укрзалізниці. 

Вказано, що у новому році Укрзалізниця також додасть три додаткові міжнародні поїзди: Дніпро - Хелм, який матиме зручне стикування в напрямку Варшави. Він на 4 години пришвидшить дорогу з Дніпра, порівняно зі сполученням через Перемишль. Крім того, з'являться потяги Чоп - Відень та Чоп - Прага, які стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

  • 25 листопада Укрзалізниця організує черговий ретро-тур найдовшою в Європі Гайворонською вузькоколійкою під тягою найстарішого діючого паротяга України 159 №4-95. 
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