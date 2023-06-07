Укрзалізниця призначила додатковий потяг Одеса - Київ
З неділі, 11 червня, вирушає додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ, який курсуватиме тричі на тиждень у кожному напрямку
Про це інформує Укрзалізниця.
Потяг №248/247 відправлятиметься з Одеси у вівторок, четвер та неділю о 17:11 та прибуватиме до Києва о 08:53.
У зворотному напрямку, з Києва, поїзд рухатиметься у понеділок, середу та п'ятницю о 17:14, і прибуватиме о 09:12.
Вперше поїзд відправиться до столиці 11 червня, а наступного дня поїде до Одеси.
Цей маршрут з'єднає Черкаси з Одесою та Києвом.
Також потяг зупинятиметься на станціях Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інші.
Квитки на цей рейс доступні у застосунку, на сайті, в чат-боті та в касах.
Фото: Укрзалізниця
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