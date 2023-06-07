Про це інформує Укрзалізниця.

Потяг №248/247 відправлятиметься з Одеси у вівторок, четвер та неділю о 17:11 та прибуватиме до Києва о 08:53.

У зворотному напрямку, з Києва, поїзд рухатиметься у понеділок, середу та п'ятницю о 17:14, і прибуватиме о 09:12.

Вперше поїзд відправиться до столиці 11 червня, а наступного дня поїде до Одеси.

Цей маршрут з'єднає Черкаси з Одесою та Києвом.

Також потяг зупинятиметься на станціях Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інші.

Квитки на цей рейс доступні у застосунку, на сайті, в чат-боті та в касах.

Фото: Укрзалізниця