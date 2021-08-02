Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Укрзалізниця" разом із Мінсоцполітики спростила купівлю квитків для осіб із інвалідністю

"Укрзалізниця" разом із Мінсоцполітики спростила купівлю квитків для осіб із інвалідністю

2 серпня, 2021 понедiлок
17:30
Суспільство

АТ "Укрзалізниця" спільно з Міністерством соціальної політики України реалізувало функцію купівлі пільгових залізничних квитків для осіб із інвалідністю на сайті https://booking.uz.gov.ua/

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що тепер особа з інвалідністю або її законний представник можуть пройти онлайн-реєстрацію через електронний кабінет на сайті https://ek-cbi.msp.gov.ua/ і подати скан-копії необхідних документів.

Компанія повідомляє, що раніше особам із інвалідністю перед купівлею пільгового квитка необхідно було реєструватися в Централізованому банку даних з проблем інвалідності виключно через орган соціального захисту населення, що потребувало особистої присутності людини.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Укрзалізниця
Мінсоцполітики
квитки
особи з інвалідністю
Читайте також:
1 серпня, 2021 неділя
Білоруська спортсменка Тимановська розповіла у Токіо правду про НОК Лукашенка. Її намагаються депортувати з Японії
31 липня, 2021 субота
Онучка Лукашенка вийшла заміж
Грицак
2 серпня, 2021 понедiлок
Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.75
    Купівля 26.75
    Продаж 27
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
2 серпня
18:50
У Дніпрі мер обіцяє вакцинованим містянам безкоштовний проїзд
18:36
Суд вивчив записи з камер відеоспостереження у справі Шеремета
18:34
СБУ нейтралізувала контрольований нардепом "силовий осередок" проросійського ГО
18:28
Окупанти на Донбасі тричі порушили "тишу": стріляли із заборонених мінометів та запускали безпілотник
18:15
Міграційна криза в Литві: Ландсбергіс запропонував накласти санкції не лише на Білорусь, а й на Туреччину та Ірак
17:44
Христина Тимановська
Білоруска Тимановська отримала гуманітарну візу від Польщі
17:29
електроенергія
В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму
17:28
Наталка Діденко
У більшості областей України очікується послаблення спеки, - синоптик Наталка Діденко
17:21
Дмитро Кулеба
М3С до Дня Незалежності запустить промокампанію про Україну на ВВС, - Кулеба
17:04
Антон Дробович
Дробович відповів на україномовний твір Путіна "про єдність українців і росіян" статтею "Про історичну єдність в тюрмі народів" татарською мовою
16:54
Еспресо. Вибір читачів
Експертне журі 5-го сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для підлітків"
16:49
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:44
covid
На випадок локдауну: київські підприємства зможуть подати заявки на спецперепустки для працівників з 10 серпня
16:27
Фонд держмайна
Шмигаль доручив Мінекономіки та Фонду держмайна підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки
16:15
трансплантація
У Черкасах вперше провели трансплантацію серця
16:13
У Польщі на Підляшші підпалили пункт вакцинації та будівлю епідемстанції
16:10
контрабанда ліків
Прикордонники викрили багатомільйонну контрабанду фальсифікованих ліків на кордоні з РФ
16:02
У Раді пропонують надати свідкам порушення ПДР право надсилати докази у поліцію і отримувати за це винагороду
16:01
Побиття танцюриста Дорофеєвої працівником УДО: з'явилося відео нападу
15:52
В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня
15:44
Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці Ковель-Ізов-Держкордон
15:41
Викрили "на гарячому": на Луганщині намагалися підкупити співробітника СБУ
15:40
Литва мігранти
Литва зафіксувала добовий рекорд нелегальних мігрантів з Білорусі
15:31
Колос - Олімпік
"Колос" дізнався потенційного суперника у Лізі конференцій
15:30
спіральна галактики в сузір'ї Годинник
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики в сузір'ї Годинник
15:02
вакцина
Ляшко заявив, що в серпні до України має прибути мінімум 5 млн доз COVID-вакцини
15:00
кредит
"Найкращий показник з 2017 року": частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 37%
14:51
Підпільна тютюнова фабрика
У Польщі зупинили підпільну фабрику з виробництва цигарок: затримано сімох українців
14:38
Шевченко
Президент УАФ Павелко спрогнозував, де продовжить кар'єру Шевченко
14:38
Микола Чаус
ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді
14:25
Віктор Ляшко
"Зневага до протиепідемічних норм": Ляшко не рекомендує українцям пити алкоголь під час заходів до Дня Незалежності
14:25
"Зоря" дізналась потенційного суперника в плей-офф Ліги Європи
14:24
Газпром
"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України
14:19
Греція
У Греції невакцинованим вчителям пропонують урізати зарплатню
14:10
буревій у Стрийському парку
Побачення, яке закінчилося трагедією: з’явилися подробиці загибелі людей під час буревію у Львові
14:08
Ленур Теміров
Українець Теміров поступився у сутичці за бронзу Олімпіади-2020
14:03
Напад на танцівника балету Дорофеєвої: ДБР затримало підозрюваного співробітника УДО
14:00
ДФС
ДФС провела обшуки у Київзеленбуді у справі ухилення від податків на 30 млн грн
13:45
Христина Тимановська
Чоловік знятої з Олімпіади Тимановської виїхав з Білорусі в Україну, - ЗМІ
13:38
м'яч Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати жеребкування плей-офф кваліфікації
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV