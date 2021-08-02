"Укрзалізниця" разом із Мінсоцполітики спростила купівлю квитків для осіб із інвалідністю
АТ "Укрзалізниця" спільно з Міністерством соціальної політики України реалізувало функцію купівлі пільгових залізничних квитків для осіб із інвалідністю на сайті https://booking.uz.gov.ua/
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що тепер особа з інвалідністю або її законний представник можуть пройти онлайн-реєстрацію через електронний кабінет на сайті https://ek-cbi.msp.gov.ua/ і подати скан-копії необхідних документів.
Компанія повідомляє, що раніше особам із інвалідністю перед купівлею пільгового квитка необхідно було реєструватися в Централізованому банку даних з проблем інвалідності виключно через орган соціального захисту населення, що потребувало особистої присутності людини.
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