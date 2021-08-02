Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці Ковель-Ізов-Держкордон

Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці Ковель-Ізов-Держкордон

2 серпня, 2021 понедiлок
15:44
Економіка

Укрзалізниця отримала дозвіл на початок основних робіт та почала електрифікацію дільниці Ковель - Ізов - Держкордон

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Дільниця Ковель - Ізов - Держкордон є надважливою для розвитку залізничних перевезень у напрямку країн Європейського Союзу. Електрифікація цього маршруту закладе міцний камінь у фундамент збільшення європейського транзитного вантажопотоку й розвиток економіки нашої держави", - цитує пресслужба слова в.о. голови правління Івана Юрика.

Зазначається, що завдяки реалізації цього проєкту Україна зможе відчутно збільшити вагу вантажних поїздів на дільниці, підвищити її пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів. Крім того, запровадження електротяги на дільниці дозволить вивільнити десять магістральних тепловозів, що суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу та на 136,4 млн грн в рік зменшити експлуатаційні витрати.

У пресслужбі зауважили, що комплекс робіт з електрифікації напрямку Ковель - Ізов - Держкордон залізничники розпочали зі встановлення опор контактної мережі на станції Устилуг, модернізації рейкових кіл, прокладання кабельних мереж на станції Люблинець-Волинський.

Загалом, додали у компанії, перша черга робіт передбачає реконструкцію контактної мережі, обладнання стрілочних переводів системами електрообігріву, модернізацію освітлення станційних горловин та залізничних переїздів, прокладання кабельних мереж СЦБ та зв’язку, реконструкцію пристроїв переїзної сигналізації, гучномовного оповіщення і технологічного зв’язку, монтаж світлофорів, панелей живлення, захисного заземлення, заміну батарейних шаф тощо.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

залізниця
Укрзалізниця
електрика
Читайте також:
Олександр Хижняк (ліворуч)
1 серпня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Хижняк побував у нокдауні, але забезпечив Україні медаль Ігор у Токіо
31 липня, 2021 субота
Онучка Лукашенка вийшла заміж
Артем Долгопят
1 серпня, 2021 неділя
Олімпіада-2020: Гімнаст з України приніс Ізраїлю історичне золото Ігор у Токіо
Київ
+29
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.75
    Купівля 26.75
    Продаж 26.99
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
2 серпня
17:21
Дмитро Кулеба
М3С до Дня Незалежності запустить промокампанію про Україну на ВВС, - Кулеба
17:04
Антон Дробович
Дробович відповів на україномовний твір Путіна "про єдність українців і росіян" статтею "Про історичну єдність в тюрмі народів" татарською мовою
16:54
Еспресо. Вибір читачів
Експертне журі 5-го сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" обрало трійку фіналістів у номінації "Література для підлітків"
16:49
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:44
covid
На випадок локдауну: київські підприємства зможуть подати заявки на спецперепустки для працівників з 10 серпня
16:27
Фонд держмайна
Шмигаль доручив Мінекономіки та Фонду держмайна підготувати перелік об'єктів для приватизації на 2022-2023 роки
16:15
трансплантація
У Черкасах вперше провели трансплантацію серця
16:13
У Польщі на Підляшші підпалили пункт вакцинації та будівлю епідемстанції
16:10
контрабанда ліків
Прикордонники викрили багатомільйонну контрабанду фальсифікованих ліків на кордоні з РФ
16:02
У Раді пропонують надати свідкам порушення ПДР право надсилати докази у поліцію і отримувати за це винагороду
16:01
Побиття танцюриста Дорофеєвої працівником УДО: з'явилося відео нападу
15:52
В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня
15:41
Викрили "на гарячому": на Луганщині намагалися підкупити співробітника СБУ
15:40
Литва мігранти
Литва зафіксувала добовий рекорд нелегальних мігрантів з Білорусі
15:31
Колос - Олімпік
"Колос" дізнався потенційного суперника у Лізі конференцій
15:30
спіральна галактики в сузір'ї Годинник
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики в сузір'ї Годинник
15:02
вакцина
Ляшко заявив, що в серпні до України має прибути мінімум 5 млн доз COVID-вакцини
15:00
кредит
"Найкращий показник з 2017 року": частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 37%
14:51
Підпільна тютюнова фабрика
У Польщі зупинили підпільну фабрику з виробництва цигарок: затримано сімох українців
14:38
Шевченко
Президент УАФ Павелко спрогнозував, де продовжить кар'єру Шевченко
14:38
Микола Чаус
ВАКС почав обирати запобіжний захід Чаусу, але переніс засідання через відсутність екссудді
14:25
Віктор Ляшко
"Зневага до протиепідемічних норм": Ляшко не рекомендує українцям пити алкоголь під час заходів до Дня Незалежності
14:25
"Зоря" дізналась потенційного суперника в плей-офф Ліги Європи
14:24
Газпром
"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України
14:19
Греція
У Греції невакцинованим вчителям пропонують урізати зарплатню
14:10
буревій у Стрийському парку
Побачення, яке закінчилося трагедією: з’явилися подробиці загибелі людей під час буревію у Львові
14:08
Ленур Теміров
Українець Теміров поступився у сутичці за бронзу Олімпіади-2020
14:03
Напад на танцівника балету Дорофеєвої: ДБР затримало підозрюваного співробітника УДО
14:00
ДФС
ДФС провела обшуки у Київзеленбуді у справі ухилення від податків на 30 млн грн
13:45
Христина Тимановська
Чоловік знятої з Олімпіади Тимановської виїхав з Білорусі в Україну, - ЗМІ
13:38
м'яч Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати жеребкування плей-офф кваліфікації
13:37
Укравтодор
Задля підвищення безпеки: Укравтодор ініціює зміни норм будівництва доріг
13:32
Алан Патрік
"Шахтар" дізнався потенційного суперника в плей-офф Ліги чемпіонів
13:30
Бернар Арно
Рейтинг найбагатших людей світу очолила нова людина, - Forbes
13:25
вакцина
В ОАЕ дозволили вакцинувати дітей від трьох років
13:20
СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на лікувальний корпус для учасників АТО/ОСС
13:12
газ
Запаси газу в підземних сховищах досягли необхідного мінімуму для опалювального сезону, - Нафтогаз
13:09
Кабмін
Чотири вихідні поспіль: уряд ухвалив зробити 23 серпня неробочим днем
13:05
У Кирилівці внаслідок зіткнення гідроскутера та надувного "банану" постраждало 4 людини
13:01
Фестиваль Ідей 2021 оголосив програму
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV