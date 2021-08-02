Укрзалізниця розпочала електрифікацію дільниці Ковель-Ізов-Держкордон

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



"Дільниця Ковель - Ізов - Держкордон є надважливою для розвитку залізничних перевезень у напрямку країн Європейського Союзу. Електрифікація цього маршруту закладе міцний камінь у фундамент збільшення європейського транзитного вантажопотоку й розвиток економіки нашої держави", - цитує пресслужба слова в.о. голови правління Івана Юрика.



Зазначається, що завдяки реалізації цього проєкту Україна зможе відчутно збільшити вагу вантажних поїздів на дільниці, підвищити її пропускну спроможність та скоротити терміни доставки вантажів. Крім того, запровадження електротяги на дільниці дозволить вивільнити десять магістральних тепловозів, що суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу та на 136,4 млн грн в рік зменшити експлуатаційні витрати.



У пресслужбі зауважили, що комплекс робіт з електрифікації напрямку Ковель - Ізов - Держкордон залізничники розпочали зі встановлення опор контактної мережі на станції Устилуг, модернізації рейкових кіл, прокладання кабельних мереж на станції Люблинець-Волинський.

Загалом, додали у компанії, перша черга робіт передбачає реконструкцію контактної мережі, обладнання стрілочних переводів системами електрообігріву, модернізацію освітлення станційних горловин та залізничних переїздів, прокладання кабельних мереж СЦБ та зв’язку, реконструкцію пристроїв переїзної сигналізації, гучномовного оповіщення і технологічного зв’язку, монтаж світлофорів, панелей живлення, захисного заземлення, заміну батарейних шаф тощо.