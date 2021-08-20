Укрзалізниця розподілятиме перевезення гостродефіцитними вагонами через Prozorro.Продажі

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця розподілятиме послугу перевезення вантажів у гостродефіцитному рухомому складі через систему "Прозорро.Продажі". Таким чином компанія розраховує ліквідувати можливі зловживання під час розподілу вагонів, зокрема зерновозів.



Так, за інформацією компанії, 20 серпня 2021 року відбудуться перші аукціони, на які виставлено сім лотів на перевезення вантажів у вагонах-зерновозах парку Укрзалізниці. Вантажовласники зможуть взяти участь у змаганнях за такі лоти: один лот - п'ять вагонів, два - по десять вагонів, два - по двадцять вагонів і два - по 54 вагони.



За словами заступника директора Департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерія Ткачова, наразі зерновозів власності компанії не вистачає для задоволення потреб ринку, до того ж зернотрейдери скаржаться на надання преференцій окремим замовникам.



"Тому вагони-зерновози виставляємо одні з перших на торги. У майбутньому ми плануємо до 80% парку дефіцитного рухомого складу розподіляти через систему аукціону. Паралельно працюємо над розробкою найбільш оптимальної системи руху", - цитує пресслужба слова Ткачова.



У пресслужбі зазначили, що через Prozorro вже продаються послуги з перевезення в цементовозах та цистернах, на черзі піввагони та криті вагони. Торги проводяться в режимі англійського аукціону на підвищення ціни. У такому режимі буде проведений ауціон гостродефіцитного парку вагонів, якими є і зерновози.



Таким чином, за словами Ткачова, компанія отримає найкращу ціну за користування вантажним парком та долатиме прояви корупції при розподілі вагонів компанії.

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