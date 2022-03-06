Укрзалізниця відкликала вагони збирання загиблих росіян, вороги не забирають тіла
"Укрзалізниця" направила 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя, але за три доби тіла російських солдатів так і не почали вантажити через небажання росіян забирати загиблих
Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у Telegram.
"Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів у армії, яка бомбардує мирних жителів. УЗ готова буде поставити вагони-рефрижератори знову, як тільки Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім'ям"", - написав Камишин.
Він зазначив, що заступник міністра оборони Росії Криворучко розпорядився "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці".
"Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради переможної пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла", - додав Камишин.
- Нагадаємо, на 11 день повномасштабної війни Росії проти України втрати окупаційних військ за попередніми розрахунками перевищили 11 тис. осіб.
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