Укрзалізниця відкликала вагони збирання загиблих росіян, вороги не забирають тіла

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у Telegram.



"Напевно, безглуздо було очікувати людяного ставлення до останків тіл своїх воїнів у армії, яка бомбардує мирних жителів. УЗ готова буде поставити вагони-рефрижератори знову, як тільки Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім'ям"", - написав Камишин.



Він зазначив, що заступник міністра оборони Росії Криворучко розпорядився "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці".



"Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради переможної пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла", - додав Камишин.



Нагадаємо, на 11 день повномасштабної війни Росії проти України втрати окупаційних військ за попередніми розрахунками перевищили 11 тис. осіб.