Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації від СOVID-19 на вокзалах ще у чотирьох містах
Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації від COVID-19 на вокзалах у чотирьох містах України
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.
Згідно з повідомленням, Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації на вокзалах у Шепетівці, Куп'янську, Тернополі та Смілі.
"Укрзалізниця організовує пункти щеплення не тільки на вокзалах найбільших міст, а й містах, які традиційно вважаються залізничними", - зазначили у компанії.
Так, у Шепетівці знаходиться одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, а у Куп'янську - вагонне депо компанії.
За інформацією пресслужби, Укрзалізниця розгорнула пункти щеплення на вокзалах у 23 українських містах.
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