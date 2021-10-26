Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації від СOVID-19 на вокзалах ще у чотирьох містах

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці повідомила у Telegram.



Згідно з повідомленням, Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації на вокзалах у Шепетівці, Куп'янську, Тернополі та Смілі.



"Укрзалізниця організовує пункти щеплення не тільки на вокзалах найбільших міст, а й містах, які традиційно вважаються залізничними", - зазначили у компанії.



Так, у Шепетівці знаходиться одне з основних локомотивних депо Південно-Західної залізниці, а у Куп'янську - вагонне депо компанії.



За інформацією пресслужби, Укрзалізниця розгорнула пункти щеплення на вокзалах у 23 українських містах.

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