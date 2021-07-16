Укрзалізниця відновлює курсування двох приміських поїздів на Донеччині та Луганщині
Укрзалізниця відновлює курсування приміських поїздів з Волновахи до Маріуполя та з Сватового до Попасної
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, Укрзалізниця відновлює курсування двох приміських поїздів, які поєднують ключові населені пункти на сході України.
Зокрема, з 19 липня відновлюється курсування приміського поїзда №6107/6106 Волноваха - Маріуполь - Волноваха. З Волновахи поїзд відправлятиметься об 11:25 і прибуватиме в Маріуполь о 13:19. Зворотно з Маріуполя він вирушатиме о 14:40 і прибуватиме до Волновахи о 16:35. Поїзд курсуватиме по понеділках, п'ятницях, суботах та неділях.
З 25 липня буде відновлено курсування щоденного приміського поїзда №6443/6444 Сватове - Попасна - Сватове. Зі станції Сватове він відправлятиметься о 9:40 і прибуватиме до Попасної о 13:10. Зворотно зі станції Попасна він вирушатиме о 13:20 і на кінцеву станцію прибуватиме о 17:22. Поїзд проходитиме через станції Кабанне, Кремінне, Рубіжне та Лисичанськ.
У пресслужбі додали, що по станції Лисичанськ з поїзда № 6444 Попасна — Сватове можна здійснити пересадку на поїзд № 138 "Максим Яровець", яким буде зручно дістатися до Харкова, Полтави, Миргорода, Києва чи Вінниці. З Лисичанська він відправляється о 15:10.
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