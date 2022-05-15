Укрзалізниця з 1 червня відновлює маршрут потяга Львів-Чернівці
"Прикарпатський експрес" сполученням Львів-Чернівці відновить курсування з 1 червня
Про це повідомила Укрзалізниця в телеграм.
"Ще один поїзд до міста, де живе легендарна мама Стефанія. Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів — Чернівці", – йдеться у повідомленні.
Потяг вирушатиме зі Львова о 07:45, а прибуватиме до Чернівців о 13:25. У зворотному боці, з Чернівців, відправлятиметься о 15:30, прибуватиме до Львова о 21:15.
Поїз зупинятиметься на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.
Квитки можна буде придбати онлайн і в залізничних касах.
- Нагадаємо, столичні електрички знову ходитимуть до Тетерева.
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