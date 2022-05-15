Від завтра київські електрички знову ходитимуть до Тетерева
З 16 травня курсуватимуть електрички зі Святошина до Тетерева й у зворотному напрямку
.Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.
"Укрзалізниця продовжує відновлювати та розширювати проєкт City Express. Так, з 16 травня низка приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева. Таким чином, буде забезпечено зручне сполучення зі столицею міст-сателітів, які найбільше постраждали від російської агресії: Ірпеня, Бучі, Ворзеля та Бородянки", - ідеться в заяві.
З 16 травня курсуватимуть такі потяги:
- Святошин - Тетерів виїжджатиме зі Святошина о 05:20 та 17:52, приїжджатиме до Тетерева о 07:09 і 19:38;
- Тетерів - Святошин вирушатиме з Тетерева о 07:25 та 19:50, прибуватиме до Святошина о 08:57 і 21:22.
На станції Святошин можна буде пересісти на кільцевий маршрут Kyiv City Express і продовжити поїздку до інших частин Києва.
- 7 травня відновили залізничне сполучення Ірпеня з Києвом.
- 7 травня Укрзалізниця відновила рух приміських потягів до деокупованих населених пунктів Київщини.
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