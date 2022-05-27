Укрзалізниця закуповуватиме нафтопродукти для держави, - Шмигаль

Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку прийнято проєкт постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану", - написав він.

Згідно з постановою, замовником буде АТ "Укрзалізниця", яке здійснюватиме закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

"Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву", - підсумував Шмигаль.

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