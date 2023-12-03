Укрзалізниця запускає "Лижний експрес": як курсуватимуть потяги

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Легендарний «Лижний експрес» повертається! Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу!" - йдеться у повідомленні.

В компанії нагадують, що рейси відправлятимуться з Києва починаючи з 21 грудня о 06:11 і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00.

У зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.