Укрзалізниця запускає "Лижний експрес": як курсуватимуть потяги
З 21 грудня Укрзалізниця відновлює рейси швидкісного Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько, який ще називають "Лижним експресом". Квитки доступні в продажу з 3 грудня
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Легендарний «Лижний експрес» повертається! Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу!" - йдеться у повідомленні.
В компанії нагадують, що рейси відправлятимуться з Києва починаючи з 21 грудня о 06:11 і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00.
У зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.
- Укрзалізниця у 2024 році збільшить кількість рейсів з урахуванням відгуків пасажирів. З'явиться 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародні.
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