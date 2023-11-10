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Укрзалізниця запускає продаж квитків із Запоріжжя, Дніпра та Львова до Словаччини через мобільний застосунок

10 листопада, 2023 п'ятниця
09:30
Новини

Новий функціонал мобільного застосунку "Укрзалізниця" тепер дає змогу мандрівникам забронювати квитки з Запоріжжя, Дніпра та Львова у напрямку Словаччини

Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram-каналі перевізника, для оформлення квитків користувачам слід вказати пункт відправлення в застосунку та ініціювати пошук натисканням кнопки "Знайти". Пошукова система видасть варіанти з можливістю пересадки на станції Мукачево, де можна вибрати місця у двох потягах — до і після пересадки — і придбати обидва квитки одразу.

Час пересадки в Мукачеві становить 1 годину 26 хвилин на шляху до Кошице та 52 хвилини – у зворотному напрямку.

"Укрзалізниця" нагадує, що з Мукачева щоденно відправляються два потяги до Словаччини:

Поїзд №961 Мукачево – Кошице відправляється о 14:48 через Чоп (16:13/16:50), прибуття у Кошице о 18:17;

Поїзд №963 Мукачево – Кошице відправляється о 18:16 через Чоп (19:26/20:06), прибуття у Кошице о 21:33.

На станції Кошице передбачені зручні стикування:

До Братислави можна пересісти на нічний поїзд R 614 Zemplin, який відправляється щодня о 23:45 і доходить до столиці Словаччини о 05:33;

До Праги доступна пересадка на нічний поїзд EN 442 Slovakia, який вирушає щодня о 22:08 і прибуває до чеської столиці о 07:38.

У зворотному напрямку рейси відбуваються так:

Поїзд №960 Кошице – Мукачево вирушає щодня о 08:46 через Чоп (12:00/12:40), прибуття у Мукачево о 14:00;

Поїзд №962 Кошице – Мукачево відправляється щодня о 11:46 через Чоп (14:51/15:32), прибуття у Мукачево о 16:53.

Аби дістатися до Кошице для пересадки на потяги до Мукачева:

З Братислави можна скористатися денним поїздом IC 521, який вирушає о 06:22 і прибуває о 11:04, а найближчий потяг до Мукачева (№962) вирушає о 11:46;

З Праги доступний нічний поїзд EN 443 Slovakia, який відправляється о 22:13 і прибуває о 08:33, з найближчим відправленням до Мукачева (№960) о 08:46.

Для посадки на потяги до Кошице на станції Мукачево слід вирушити на окрему платформу "Західна", розташовану лише за 10 хвилин пішки зліва від виходу з вокзалу.

Також пасажири мають змогу придбати квитки на залізничні рейси, використовуючи онлайн-сервіс Tickets.ua. Ця платформа дозволяє зручно обрати потрібний маршрут, перевірити наявність місць і здійснити покупку квитків у декілька кліків, забезпечуючи мандрівникам додатковий варіант для планування їхніх поїздок.

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