Укрзалізниця запускає продаж квитків із Запоріжжя, Дніпра та Львова до Словаччини через мобільний застосунок
Новий функціонал мобільного застосунку "Укрзалізниця" тепер дає змогу мандрівникам забронювати квитки з Запоріжжя, Дніпра та Львова у напрямку Словаччини
Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram-каналі перевізника, для оформлення квитків користувачам слід вказати пункт відправлення в застосунку та ініціювати пошук натисканням кнопки "Знайти". Пошукова система видасть варіанти з можливістю пересадки на станції Мукачево, де можна вибрати місця у двох потягах — до і після пересадки — і придбати обидва квитки одразу.
Час пересадки в Мукачеві становить 1 годину 26 хвилин на шляху до Кошице та 52 хвилини – у зворотному напрямку.
"Укрзалізниця" нагадує, що з Мукачева щоденно відправляються два потяги до Словаччини:
Поїзд №961 Мукачево – Кошице відправляється о 14:48 через Чоп (16:13/16:50), прибуття у Кошице о 18:17;
Поїзд №963 Мукачево – Кошице відправляється о 18:16 через Чоп (19:26/20:06), прибуття у Кошице о 21:33.
На станції Кошице передбачені зручні стикування:
До Братислави можна пересісти на нічний поїзд R 614 Zemplin, який відправляється щодня о 23:45 і доходить до столиці Словаччини о 05:33;
До Праги доступна пересадка на нічний поїзд EN 442 Slovakia, який вирушає щодня о 22:08 і прибуває до чеської столиці о 07:38.
У зворотному напрямку рейси відбуваються так:
Поїзд №960 Кошице – Мукачево вирушає щодня о 08:46 через Чоп (12:00/12:40), прибуття у Мукачево о 14:00;
Поїзд №962 Кошице – Мукачево відправляється щодня о 11:46 через Чоп (14:51/15:32), прибуття у Мукачево о 16:53.
Аби дістатися до Кошице для пересадки на потяги до Мукачева:
З Братислави можна скористатися денним поїздом IC 521, який вирушає о 06:22 і прибуває о 11:04, а найближчий потяг до Мукачева (№962) вирушає о 11:46;
З Праги доступний нічний поїзд EN 443 Slovakia, який відправляється о 22:13 і прибуває о 08:33, з найближчим відправленням до Мукачева (№960) о 08:46.
Для посадки на потяги до Кошице на станції Мукачево слід вирушити на окрему платформу "Західна", розташовану лише за 10 хвилин пішки зліва від виходу з вокзалу.
Також пасажири мають змогу придбати квитки на залізничні рейси, використовуючи онлайн-сервіс Tickets.ua. Ця платформа дозволяє зручно обрати потрібний маршрут, перевірити наявність місць і здійснити покупку квитків у декілька кліків, забезпечуючи мандрівникам додатковий варіант для планування їхніх поїздок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.67
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе