Укрзалізниця запускає "Слобожанський експрес", який з'єднає східні регіони України

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



Свій перший тестовий рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна - Харків - Суми, а на постійній основі курсуватиме у сполученні Попасна - Харків, Харків - Ворожба.



На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Цей поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, у його складі три вагони - 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.



На період зимових свят, з 24 по 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року Укрзалізниця призначає курсування поїзда Інтерсіті+ "Лижний експрес" сполученням Київ - Славське.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні почав курсувати поїзд № 5/6 Маріуполь - Рахів, котрий долає рекордний залізничний маршрут.