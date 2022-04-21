Укрзалізниця запустила потяги між Києвом та Перемишлем
Від 20 квітня між Києвом та польським містом Перемишль почали курсувати два потяги
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Курсуватимуть одразу два потяги – ранковий №715 і вечірній №705. Зокрема, поїзд №705 відправлятиметься щодня з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. У зворотному напрямку відправлятиметься щодня із 21 квітня о 08:00 та прибуватиме до Києва о 20:43. Зі станції Перемишль пасажири зможуть оперативно відправитися до Кракова, Праги або Берліна.
У пресслужбі зазначили, що перший поїзд, Інтерсіті+, вирушив до Польщі із заповненістю 100%.
- Додамо, 20 квітня стало відомо, що в Укрзалізниці викрили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та передавали їм інформацію.
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