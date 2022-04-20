В УЗ викрили чотирьох агентів, які співпрацювали з росіянами
В Укрзалізниці викрили чотирьох агентів, які співпрацювали із російськими військами та передавали їм інформацію
Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у телеграм.
"Внутрішня служба безпеки залізниці системно працює над виявленням підозрілих працівників і передає інформацію правоохоронним органам. А вони вже в свою чергу роблять свою роботу. На сьогодні в нас є чотири такі підтверджені колаборанти", - наголосив він.
Наразі ними займаються правоохоронці.
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