Укрзалізниця завершує модернізацію четвертого інклюзивного приміського електропоїзда

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.



Згідно з повідомленням, Київський електровагоноремонтний завод Укрзалізниці завершує капітально-відновлювальний ремонт із модернізацією приміського електропоїзда, вагони якого будуть пристосовані для маломобільних пасажирів. Невдовзі поїзд вийде на приміські маршрути Львівської залізниці.



У пресслужбі зазначили, що це четвертий поїзд, який у цьому році відремонтували з урахуванням потреб маломобільних груп пасажирів.



"Приміський електропоїзд ЕР2 № 1232, у складі якого 10 вагонів, після капремонту буде максимально пристосований для подорожей маломобільних пасажирів. Так, у головних вагонах поїзда передбачені місця для людей на колісних кріслах, тут встановлюються поручні, пандуси та санвузли, вхідні двері зі зручним електронним управлінням, кнопки виклику поїзної бригади. Для пасажирів з дітьми облаштовуються сповивальні столики. Також монтується кріплення для перевезення велосипедів та лижного спорядження. Для зручного перебування в електропоїзді людей із порушеннями зору всі вказівники дублюються шрифтом Брайля, у тамбурах та на підлозі вагонів наносяться жовті обмежувальні лінії, внутрішні вхідні двері вагонів фарбуються у контрастний жовтогарячий колір", - пояснили у пресслужбі.



За даними компанії, на модернізацію цього поїзда Укрзалізниця спрямувала близько 72 млн грн, з яких орієнтовно 2 млн грн — на облаштування елементів безбар’єрності.



За словами заступника директора з виробництва Київського електровагоноремонтного заводу Укрзалізниці Василя Минчури, наразі всі електропоїзди, які надходять на підприємство для проведення ремонту, модернізуються з урахуванням потреб маломобільних пасажирів. У кожному наступному поїзді таких елементів доступності стає більше.



"Без перебільшення маємо прогрес у забезпеченні безбар’єрності приміських поїздів. Якщо у першому модернізованому цьогоріч електропоїзді ми створили умови для зручного перевезення велотранспорту, у другому — облаштували пандуси та місця для людей на колісних кріслах, туалетні приміщення та сповивальні столики, то вже в третьому — виконали всі ці елементи та додали ще жовті полоси та інформаційні вказівники, нанесені шрифтом Брайля. Четвертий поїзд, модернізація якого добігає кінця, вже матиме повний набір цих елементів і він буде повністю доступний і для людей з інвалідністю, і для людей з порушеннями зору, і для батьків з малолітніми дітьми, і для пасажирів, які подорожують з велосипедами і лижами", - цитує пресслужба слова Минчури.



Він додав, що у 2021 році завод планує завершити проєктування пандусів для посадки та висадки пасажирів з низьких платформ. За результатами проєктування буде прийнято рішення щодо доцільності їх подальшого використання.



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