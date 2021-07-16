Ультрас "Динамо" зірвали емблеми "Шахтаря" з банерів у Києві
Ультрас київського "Динамо" вирізали емблеми "Шахтаря" з банерів, які розвішали у столиці під час презентації нової форми донецького клубу
Про це повідомляє паблік WBC Ультрас Динамо у facebook.
Ультрас київського клубу опублікували фото зірваних емблем "Шахтаря", які вони кинули собі під ноги.
"Вам тут не раді", - підписали фото ультрас.
15 липня у Києві відбулася презентація нової форми "Шахтаря". У місті емблеми клубу були зірвані з кількох банерів, а на "Українському домі" їх закидали білою та синьою фарбою.
- Нагадаємо, 15 липня у Києві відбулася презентація нової форми "Шахтаря", який у новому сезоні виступатиме у екіпіровці Puma.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.36
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.36
- Актуальне
- Важливе