Ультрас "Динамо" зірвали емблеми "Шахтаря" з банерів у Києві

Про це повідомляє паблік WBC Ультрас Динамо у facebook.

Ультрас київського клубу опублікували фото зірваних емблем "Шахтаря", які вони кинули собі під ноги.

"Вам тут не раді", - підписали фото ультрас.

15 липня у Києві відбулася презентація нової форми "Шахтаря". У місті емблеми клубу були зірвані з кількох банерів, а на "Українському домі" їх закидали білою та синьою фарбою.



Нагадаємо, 15 липня у Києві відбулася презентація нової форми "Шахтаря", який у новому сезоні виступатиме у екіпіровці Puma.

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