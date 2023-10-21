Умєров провів розмову з міністром оборони США Остіном: про що говорили

Про це Умєров написав у facebook.

"Провів предметну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Проінформував свого американського колегу про ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Український міністр подякував керівництву США та міністру Остіну за надання Україні ракет ATACMS та запевнив, що вони матимуть значний вплив на полі бою.