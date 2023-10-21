Умєров провів розмову з міністром оборони США Остіном: про що говорили
Міністр оборони України Рустем Умєров у суботу, 21 жовтня, провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном
Про це Умєров написав у facebook.
"Провів предметну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Проінформував свого американського колегу про ситуацію на полі бою", - йдеться у повідомленні.
Український міністр подякував керівництву США та міністру Остіну за надання Україні ракет ATACMS та запевнив, що вони матимуть значний вплив на полі бою.
- У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.
- Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.
- Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.
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