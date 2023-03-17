Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

"Міжнародна команда експертів одночасно з генпланом Миколаєва розробляє п’ять пілотних проєктів, які будуть реалізовані в місті. Кожна тема відповідає основним принципам проєктування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, провідне місце посідає проєкт під назвою "Житловий мікрорайон". Він включає реконструкцію та модернізацію наявних житлових будинків, а також введення нових житлових елементів у схему забудови. Реконструкція житла відбуватиметься із застосуванням циклічного підходу з використанням місцевої промисловості та переробки сміття.

Зазначається, що проєкт "Культурна спадщина" зосереджений на реконструкції центру Миколаєва і має на меті повернути місту територію, яка є особливо значущою з історичної та культурної точки зору.

"Промисловість та набережна" враховує той факт, що Миколаїв розташований у стратегічній зоні на півдні між Херсоном та Одесою, з прямим виходом до Чорного моря. Тому він є центром національної та міжнародної промисловості й торгівлі.

Додається, що пілотний проєкт "Інноваційний район" досліджуватиме створення нового багатофункціонального району, орієнтованого на науку та інновації. Він об'єднає інноваційний потенціал наукових парків із сучасними підходами до створення мікрорайону.

Також пілотний проєкт "Зелені та громадські простори" досліджуватиме перепланування трьох прибережних територій. Кожна обрана ділянка забезпечить місцевим жителям та гостям міста кращий доступ до річок Південний Буг та Інгул.