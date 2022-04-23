Унаслідок обстрілів Харківщини 23 квітня троє людей загинуло та шестеро отримали поранення, - очільник ОВА
23 квітня в Харкові й на Харківщині загинуло троє людей, ще шестеро зазнали поранень. Також ОВА попереджає про можливі провокації на Великдень
Про це заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові найбільше постраждали Північна Салтівка та Салтівка. Окупанти відкривають вогонь по вулицях, житлових будинках і складах.
"За попередніми даними, у Харкові 6 людей поранені, ще 1 поранений в Чугуївському районі. На жаль, 3 людини загинули - в Чугуївському та Дергачівському районах", - зазначив Олег Синєгубов.
Очільник ОВА нагадав про комендантську годину на Харківщині з 19:00 23 квітня до 5:00 24 квітня. Уночі богослужінь не буде. У цей час заборонено пересуватися вулицями й поліція працюватиме в посиленому режимі.
"Вкотре закликаю навіть після завершення комендантської години попри свято не виходити без нагальної потреби на вулицю. Давайте проведемо ці свята вдома та безпечних місцях", - наголосив голова Харківської ОВА.
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