ЗСУ здійснили успішний контрнаступ і звільнили ще три села на північ від Харкова, – голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Маємо хороші новини з передової. Наші ЗСУ здійснили успішний контрнаступ, вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що українські військові вибили окупантів з населених пунктів Безруки, Слатіне та Прудянка Дергачівського напрямку. ЗСУ закріпилися на позиціях.







Також що Синєгубов зазначив, за минулу добу, 22 квітня, російські війська завдали 56 ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та області. Внаслідок цього загинули дві людини та 19 – дістали поранення. Уночі також тривали артилерійські обстріли житлових районів Харкова зі східної сторони.

Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що армія Російської Федерації зазнає великих втрат особового складу на Харківщині, на околицях Ізюма точаться запеклі бої.

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