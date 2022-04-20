На Харківщині армія РФ зазнає великих втрат особового складу, на околицях Ізюма точаться запеклі бої, - депутат Ізюмської міськради

Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.



"На околицях Ізюма в напрямку Барвінкового точаться запеклі бої. Російські окупанти намагаються просувати вглиб української території. Вони діють ротними групами, намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, а потім бити по них своїми силами", - зазначив Стрельник.



Депутат додав, що Збройні сили України читають тактику ворога й діють дуже ефективно - армія Росії зазнає великих втрат на цьому напрямку.



"Уже навіть російські пропагандисти перестали співати дифірамби про ізюмську битву, а повідомляють про втрати як живої сили, так і важкої техніки. Бої на Харківщині дуже важкі, але бійці ЗСУ та ТрО героїчно тримають оборону й навіть вдаються до контратак на деяких напрямках", - зауважив Максим Стрельник.



Депутат міськради Ізюма також зазначив, що російські окупанти зазнають великих втрат живої сили і в них не вистачає військових. Тому окупанти вдаються до насильницьких методів, щоб мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях, але українці не йдуть на співпрацю з загарбниками.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав населення Ізюмському напрямку евакуюватись, але наголосив, що підстав проводити евакуацію з Харкова - немає.

Роман Цимбалюк раніше повідомляв, що на Харківщині ЗСУ завдали значних втрат командному складу 2-ї мотострілецької дивізії.