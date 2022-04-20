На Харківщині армія РФ зазнає великих втрат особового складу, на околицях Ізюма точаться запеклі бої, - депутат Ізюмської міськради
Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що армія Російської Федерації зазнає великих втрат особового складу на Харківщині, на околицях Ізюма точаться запеклі бої
Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.
"На околицях Ізюма в напрямку Барвінкового точаться запеклі бої. Російські окупанти намагаються просувати вглиб української території. Вони діють ротними групами, намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, а потім бити по них своїми силами", - зазначив Стрельник.
Депутат додав, що Збройні сили України читають тактику ворога й діють дуже ефективно - армія Росії зазнає великих втрат на цьому напрямку.
"Уже навіть російські пропагандисти перестали співати дифірамби про ізюмську битву, а повідомляють про втрати як живої сили, так і важкої техніки. Бої на Харківщині дуже важкі, але бійці ЗСУ та ТрО героїчно тримають оборону й навіть вдаються до контратак на деяких напрямках", - зауважив Максим Стрельник.
Депутат міськради Ізюма також зазначив, що російські окупанти зазнають великих втрат живої сили і в них не вистачає військових. Тому окупанти вдаються до насильницьких методів, щоб мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях, але українці не йдуть на співпрацю з загарбниками.
- Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав населення Ізюмському напрямку евакуюватись, але наголосив, що підстав проводити евакуацію з Харкова - немає.
- Роман Цимбалюк раніше повідомляв, що на Харківщині ЗСУ завдали значних втрат командному складу 2-ї мотострілецької дивізії.
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