Унаслідок обстрілів окупантами Рубіжного постраждало п'ятеро людей, ще одна загинула, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Луганщина під шквальним вогнем орків: у Рубіжному п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в області зруйновано ще 11 будинків. Це наслідки учорашніх обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки", - розповів він.



Російські артобстріли пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. У старій частині Сєвєродонецька загорілися гаражі, у Рубіжному - цистерни з азотною кислотою попередньо без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи.



"Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів", - додав Сергій Гайдай.

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