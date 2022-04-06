Унаслідок обстрілів окупантами Рубіжного постраждало п'ятеро людей, ще одна загинула, - Гайдай
На Луганщині під час російських обстрілів Рубіжного постраждало п'ятеро людей і загинула одна, також окупанти відкривали вогонь по Лисичанську, Попасній, Сєвєродонецьку й Тошківці
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Луганщина під шквальним вогнем орків: у Рубіжному п’ятеро постраждалих і одна загибла людина, в області зруйновано ще 11 будинків. Це наслідки учорашніх обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки", - розповів він.
Російські артобстріли пошкодили дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. У старій частині Сєвєродонецька загорілися гаражі, у Рубіжному - цистерни з азотною кислотою попередньо без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи.
"Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів", - додав Сергій Гайдай.
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