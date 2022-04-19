Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України постраждало 367 дітей і пошкоджено 1141 заклад освіти, - ювенальні прокурори
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 205 дітей, ще 367 отримали поранення. Окупанти пошкодили 1141 український заклад освіти, зокрема 99 зруйнували повністю
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 572 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося - 205. Зросла кількість поранених - 367", - зазначили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, оскільки їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За інформацією ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Зокрема, 14 березня в лісосмузі поблизу Захарівки Київської області на невстановленій вибухівці підірвався цивільний автомобіль, на якому родина намагалася евакуюватися в безпечне місце. Унаслідок цього 8-річна дитина отримала поранення, а її мати загинула.
У селі Шандриголове на Донеччині 18 квітня під час російського артилерійського обстрілу 16-річна дівчина зазнала поранень.
Унаслідок обстрілу Преображенки Запорізької області 18 квітня було поранено 14-річну дівчинку.
Під час ракетного удару по Львову 18 квітня отримала поранення 3-річна дитина.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю", - розповіли ювенальні прокурори.
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