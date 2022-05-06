Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 223 дитини, понад 408 отримали поранення

Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.



"Станом на ранок 5 травня 2022 року більше ніж 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними загинуло 223 дитини, поранено понад 408", - наголосили ювенальні прокурори.



Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15.



Так, 5 травня внаслідок російського обстрілу Фельдман-Екопарку в Лісному на Харківщині загинув 15-річний волонтер, який допомагав годувати та евакуйовувати тварин.



Також 5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування Новоселівки Покровського району Донеччини загинув 17-річний юнак.



"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 закладів освіти. При цьому 121 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.

5 травня на Харківщині окупанти вбили підлітка й тяжко поранили двох людей, які евакуйовували з Фельдман-Екопарку буйволів.

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