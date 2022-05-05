На Харківщині окупанти вбили підлітка й тяжко поранили двох людей, які евакуйовували з Фельдман-Екопарку буйволів, - засновник парку

Про це у фейсбуці повідомив засновник екопарку Олександр Фельдман.



"Сьогодні, 5 травня, під час евакуації африканських буйволів із Фельдман Екопарк під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі", - розповів він.



Загиблому підлітку було 15 років. Він допомагав батькам годувати та вивозити тварин. Олександр Фельдман зауважив, що хлопець став шостим загиблим серед працівників екопарку.

5 квітня окупанти остаточно зруйнували харківський Фельдман-Екопарк. Тоді ж розпочалась евакуація тварин з екопарку.

13 квітня з екопарку евакуювали усіх тварин.

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