Унаслідок снігової бурі в Ізраїлі закрили гірськолижний курорт і навчальні заклади

Про це пише Newsru.co.il.



"Ізраїль продовжує жити в умовах зимової бурі, якій було дано назву "Елпіс", супроводжуваної снігопадом в гірських районах. Напередодні сніг випав в Єрусалимі і на значній території утворився стійкий сніговий покрив товщиною близько 20 см", - повідомляє видання.



Сніг засипав гірські райони на півночі й у центрі країни. Також сильний сніг іде на горі Хермон, унаслідок чого гірськолижний курорт перекрили для відпочивальників.



Напередодні снігопад був на хевронському нагір'ї, у Гуш Еціоні й деяких районах Самарії.



Уранці 27 січня в Єрусалимі відновили роботу трамваїв, однак автобуси ще не їздять. Потрапити до Єрусалима можна потягом.



Місцева влада перевела школи в гірських районах на дистанційне навчання.



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